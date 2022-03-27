В Брюсселе прошел митинг против русофобии

Митинг против русофобии и притеснений людей в Бельгии и странах Евросоюза за использование русского языка прошел в воскресенье в Европейском квартале Брюсселя перед зданием Еврокомиссии, передает корр. ТАСС с места событий.

Фото: Денис Дубровин/ТАСС Денис Дубровин/ТАСС

Акция собрала около 50 человек, она была разрешена городскими властями и проходила под защитой полиции. По решению организаторов в ходе митинга не было ни флагов, ни политических лозунгов, чтобы подчеркнуть его гуманитарный характер. "Моя душа не имеет гражданства", - гласил единственный транспарант, под которым собрались демонстранты.

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Сюда пришли русскоязычные выходцы из России, Белоруссии, Молдавии, Южной Осетии, столкнувшиеся с проблемами в своей жизни и в общении с окружающими людьми из-за русского языка. Их также пришли поддержать их друзья и знакомые бельгийцы.

"Я считаю необходимым осудить все акты русофобии в Бельгии и в Европе. Права русскоязычного сообщества, живущего в Европе, нарушаются. Базовые документы Евросоюза не допускают преследования человека по признакам расы, вероисповедания, происхождения, языка и другим. Но мы видим, что сегодня эти принципы сплошь и рядом не соблюдаются в отношении русскоязычного населения", - заявил ТАСС организатор акции, гражданский активист Жан-Франсуа Девру.

"Я бельгиец, а моя супруга - из Белоруссии, но даже я за последний месяц столкнулся из-за этого с определенным давлением. Это касается детей, это касается студентов, это касается русской культуры. Русская культура - это одна из величайших культур человечества. Невозможно запретить людям слушать Чайковского, и это только один пример. Я считаю, что необходимо восстановить права русскоязычного сообщества. Поэтому мы собрались в этом символическом месте: позади нас здание Европейской комиссии, перед нами - здание Совета Евросоюза, за деревьями - Триумфальная арка (Арка Пятидесятилетия), символизирующая Бельгию. Все эти символы должна напоминать, что мы все равны", - подчеркнул он.

Притеснения русскоязычных

Участники акции рассказали журналистам об увольнениях с работы, необходимости менять школу и место жительства из-за травли, угрозах побоев, несправедливом отношении со стороны чиновников, отказах полиции принимать заявления.

По словам 19-летнего Алексея, студента университета Льежа, в течение последнего месяца в его жизни начались проблемы со знакомыми и сокурсниками. Люди, узнающие, что он из русской семьи, не скрывают своего негативного отношения, на улице он избегает говорить по-русски даже по телефону, не чувствуя себя в безопасности. 9-летний Яромир столкнулся с настоящей травлей в своей школе. По словам его матери, родителям пришлось обратиться к психологу, который диагностировал у ребенка психологическую травму и дал ему на две недели освобождение от школы.

Многие из собравшихся отмечали, что негативное отношение к ним из-за русского языка проявлялось и раньше, но было не столь концентрированным и выраженным, как в течение последнего месяца. Они также отмечают, что местные чиновники, школьные и университетские преподаватели охотно прибегают к помощи русских жителей Бельгии, когда возникают языковые проблемы с прибывающими в страну украинскими беженцами, большинство из которых не владеют ни французским, ни нидерландским языками, являющимися в Бельгии государственными.