Япония пересмотрит стратегию национальной безопасности

Япония планирует принять новую стратегию национальной безопасности к концу 2022 года. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды.
По его словам, власти Японии не исключают фундаментальное укрепление оборонных возможностей страны. При этом японский премьер-министр подчеркнул недопустимость одностороннего изменения статуса-кво в Восточной Азии.
Как добавил Кисида, ситуация на Украине может привести мир "к величайшему кризису" со времен Второй мировой войны. Кроме того, он выразил готовность Японии оказывать помощь Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств, включая Японию, заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.