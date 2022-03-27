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28 минут назад

Азербайджан вывел войска из села в Карабахе

Елена Прошина

Азербайджанские войска покинули село Фурух в Карабахе, которое заняли 25 марта. Об этом сообщается на сайте российского Минобороны.

Азербайджан вывел войска из села в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», - сказано в сообщении.

Отмечается, что миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Два человека с каждой стороны ранены.

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Командованию российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями конфликтующих сторон удалось стабилизировать обстановку.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. Беспилотник типа «Байрактар ТБ-2» нанес четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха. Это произошло в районе населенного пункта Фурух.

В мире,Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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