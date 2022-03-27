Азербайджан вывел войска из села в Карабахе

Азербайджанские войска покинули село Фурух в Карабахе, которое заняли 25 марта. Об этом сообщается на сайте российского Минобороны.

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«По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», - сказано в сообщении.

Отмечается, что миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Два человека с каждой стороны ранены.

Командованию российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями конфликтующих сторон удалось стабилизировать обстановку.