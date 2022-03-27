Боррель назвал срок отказа Европы от российского газа

В ЕС назвали новый срок для отказа от российского газа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Европа сможет отказаться от поставок в течение двух лет, передает ТАСС.

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«В течение двух лет Европа откажется от российского газа», - сказал политик.

Одновременно Борель подчеркнул, что европейские государства стремятся «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его». ЕС планирует использовать разные источники для поставок газа.

Боррель также отмети, что Европейский союз «стремится сформировать специальную армию для противостояния общим вызовам», а бремя украинских беженцев «разделит вся Европа».