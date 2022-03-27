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42 минуты назад

Боррель оценил сроки отказа ЕС от российского газа

Елена Прошина

В ЕС назвали новый срок для отказа от российского газа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Европа сможет отказаться от поставок в течение двух лет, передает ТАСС.

Боррель назвал срок отказа Европы от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение двух лет Европа откажется от российского газа», - сказал политик.

Одновременно Борель подчеркнул, что европейские государства стремятся «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его». ЕС планирует использовать разные источники для поставок газа.

Германия начала отказываться от российского газа

Боррель также отмети, что Европейский союз «стремится сформировать специальную армию для противостояния общим вызовам», а бремя украинских беженцев «разделит вся Европа».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС потребуется пять лет, чтобы отказаться от российских нефти и газа.

В мире,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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