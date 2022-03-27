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51 минуту назад

В магазинах Греции усложняется ситуация с некоторыми видами продуктов

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В магазинах Греции ситуация с определёнными видами продуктов становится всё напряжённее.

Так в Греции на этой неделе ввели ограничения на продажу ряда товаров. В частности, в одни руки теперь можно купить не больше трёх мешков муки и трёх бутылок масла.

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Греческие власти опасаются, что на фоне введённых против России санкций начинается повышенный спрос на товары.

Ранее директор института Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

В мире,Видео,Алексей Зубец,Финансовый университет,
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