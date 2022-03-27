В Тбилиси ответили на призыв Украины открыть против РФ «второй фронт»

Грузинские политики раскритиковали обращенный к Грузии и Молдавии призыв секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова открыть против РФ «второй фронт».

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Об этом пишет «Интерфакс».

«Призыв к Грузии начать войну против России не входит в интересы грузинского народа», - отметил представитель правящей партии «Грузинская мечта» председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

Он добавил также, что такие заявления «неправильны и не оправданы».

В свою очередь, представитель оппозиционной парламентской фракции «Группа реформ» Теона Акубардия сообщила, что призывы к вступлению в войну - «неразумное и морально не оправданное заявление».

Она подчеркнула, что «у Грузии есть международные обязательства о возвращении территорий исключительно мирным путем. Мы солидарны с Украиной, поддерживаем ее суверенитет, и ухудшение грузино-украинских отношений сегодня устраивает только Россию».