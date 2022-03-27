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7 минут назад

В Тбилиси не поддержали призыв открыть против РФ «второй фронт»

Елена Прошина

Грузинские политики раскритиковали обращенный к Грузии и Молдавии призыв секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова открыть против РФ «второй фронт».

В Тбилиси ответили на призыв Украины открыть против РФ «второй фронт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет «Интерфакс».

«Призыв к Грузии начать войну против России не входит в интересы грузинского народа», - отметил представитель правящей партии «Грузинская мечта» председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

Он добавил также, что такие заявления «неправильны и не оправданы».

Грузинская оппозиция обратилась к Путину

В свою очередь, представитель оппозиционной парламентской фракции «Группа реформ» Теона Акубардия сообщила, что призывы к вступлению в войну - «неразумное и морально не оправданное заявление».

Она подчеркнула, что «у Грузии есть международные обязательства о возвращении территорий исключительно мирным путем. Мы солидарны с Украиной, поддерживаем ее суверенитет, и ухудшение грузино-украинских отношений сегодня устраивает только Россию».

Ранее сообщалось, что европейцам не понравилось чрезмерно дерзкое выступление президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе. По мнению журналистов Frankfurter Allgemeine Zeitung, своей речью украинский лидер испортил отношения с ЕС, настроив против себя глав нескольких стран.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
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