Украинский политолог опроверг новости о своем задержании

Ранее, по информации агентства, СМИ писали, что к Погребинскому домой пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), провели у него обыск и задержали его. «Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация», — заявил политолог.