Президент Германии предрек немцам "тяжелые дни"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед концертом Берлинского филармонического оркестра во Дворце Бельвю заявил, что стране предстоит преодолеть в будущем немало трудностей. Об этом пишет РИА «Новости».
«Дни, которые изменят мир и изменят нас. Возможно, быстрее, чем мы могли себе представить. Простая истина состоит в том, что впереди много трудностей, несмотря на все продолжающиеся дипломатические усилия», - предупредил он.
Он посоветовал немцам крепиться и принимать меры жесткой экономии.
Ранее популярный немецкий политик Кристоф Херстель рассказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в настоящий момент находится в крайне сложном положении. Ему приходится лавировать между интересами Вашингтона и Москвы, но возможности для этого у него чрезвычайно ограничены.
Херстель отметил также, что введенные против России ограничительные меры бьют по европейским государствам намного сильнее, чем по Москве.