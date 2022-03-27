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30 минут назад

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предрек Германии «тяжелые дни»

Елена Прошина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед концертом Берлинского филармонического оркестра во Дворце Бельвю заявил, что стране предстоит преодолеть в будущем немало трудностей. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент Германии предрек немцам "тяжелые дни"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дни, которые изменят мир и изменят нас. Возможно, быстрее, чем мы могли себе представить. Простая истина состоит в том, что впереди много трудностей, несмотря на все продолжающиеся дипломатические усилия», - предупредил он.

Он посоветовал немцам крепиться и принимать меры жесткой экономии.

Ранее популярный немецкий политик Кристоф Херстель рассказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в настоящий момент находится в крайне сложном положении. Ему приходится лавировать между интересами Вашингтона и Москвы, но возможности для этого у него чрезвычайно ограничены.

Вучич ответил на требования Запада ввести санкции против России

Херстель отметил также, что введенные против России ограничительные меры бьют по европейским государствам намного сильнее, чем по Москве.

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