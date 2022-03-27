В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
57 минут назад

Россию обвинили в проведении тайных операций в Австрии

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Газета Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата обвинила Россию в проведении секретных операций в Австрии.

Россию обвинили в проведении тайных операций в Австрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Австрия — "настоящий авианосец" российской тайной деятельности», — говорится в сообщении издания. Также отмечается, что ее спецслужба, ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом, считается настолько «ненадежным», что на определенное время его отстранили от большей части мер по обмену разведданными на европейском уровне.

Как рассказал источник газеты, австрийское Министерство обороны является «практически отделом ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России)».

При этом издание указывает, что из-за дефицита ресурсов и вследствие ограничений на внутреннее наблюдение, ряд стран Европы в своих действиях все еще опираются на сбор разведданных, который проводят США и Британия.

История Главного разведывательного управления России

Ранее в марте в Польше задержали гражданина Испании, который подозревается в шпионаже в пользу России, в случае признания его виновным, он может быть приговорен к десяти годам тюрьмы. Журналист был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

В мире,ГРУ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители