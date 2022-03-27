NYT: Соцсети сделали из Украины мем

Журналистка Хейли Фелан в эссе для газеты The New York Times заявила, что западные социальные сети много пишут об Украине. Но это делается либо в пропагандистских целях, либо для получения прибыли. Об этом пишет РИА «Новости».

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По ее словам, украинская тема породила большое количество мемов в Сети. А у этого явления есть как положительные, так и отрицательные последствия. Журналистка считает, что причиной этого являются особые алгоритмы работы соцсетей, настроенные на распространение самого популярного, прибыльного контента.

«Важно отметить, что это не обязательно естественное социальное явление. Скорее, это прямой результат алгоритма, разработанного компаниями, стремящимися к прибыли. Социальные сети оптимизированы для самых быстрых, самых горячих и самых возмутительных действий», - рассказала она.

В своей статье Хейли Фелан напомнила про случай, когда в сети получил мгновенное и очень широкое распространение снимок противостояния палестинской активистки Ахед Тамими и израильского военного. Недобросовестные блогеры выдали фотографию 2012 года за изображение гражданки Украины, выступившей против российского солдата.

«Даже без вопиющей лжи, сжимая сложные глобальные события в плоские изображения, которые можно понять с небольшим контекстом, социальные сети, как правило, продвигают упрощенные нарративы, подтверждающие существующие предубеждения. Это делает пользователей невероятно уязвимыми для дезинформации и пропаганды», - уверена журналистка.