В США указали на ложь Байдена

Популярная газета Politico заявила, что президент США Джо Байден незаслуженно объявил себя спасителем европейских государств от энергетической зависимости от Москвы. Добиться быстрого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу будет очень сложно. Об этом пишет РИА «Новости».

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Журналисты Politico напомнили, что глава США накануне пообещал помочь Европейскому союзу избавиться от зависимости от энергоносителей из России.

Была поставлена масштабная цель - поставить на рынки Европы дополнительные 15 млрд кубометров голубого топлива, что составляет 40% от общего объема потребления в ЕС.

Но для того, чтобы отправить СПГ в европейские страны, придется всеми силами договариваться с Азией, упрашивать ее отказаться от уже забронированных поставок.