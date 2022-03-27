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34 минуты назад

Politico: Байден «обманул» Европу, объявив себя ее спасителем

Елена Прошина

Популярная газета Politico заявила, что президент США Джо Байден незаслуженно объявил себя спасителем европейских государств от энергетической зависимости от Москвы. Добиться быстрого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу будет очень сложно. Об этом пишет РИА «Новости».

В США указали на ложь Байдена
Фото: ReutersReuters

Журналисты Politico напомнили, что глава США накануне пообещал помочь Европейскому союзу избавиться от зависимости от энергоносителей из России.

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Была поставлена масштабная цель - поставить на рынки Европы дополнительные 15 млрд кубометров голубого топлива, что составляет 40% от общего объема потребления в ЕС.

Но для того, чтобы отправить СПГ в европейские страны, придется всеми силами договариваться с Азией, упрашивать ее отказаться от уже забронированных поставок.

Эксперты Международного энергетического агентства отметили, что даже в том случае, если ЕС перейдет на режим строжайшей экономии, будет экстренно внедрять разнообразные возобновляемые источники энергии, в 2022 году зависимость от российского газа сократится только на треть, а не на две трети, как считают специалисты Брюсселя.

В мире,Джозеф Байден,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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