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39 минут назад

Трамп: Байден «убил американскую мечту»

Елена Прошина

«Сонный сукин сын президент Джо Байден» виноват в украинском кризисе, высокой инфляции, росте цен на бензин и «убийстве американской мечты». Об этом экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Джорджия, сообщает РИА «Новости».

Трамп: Байден «убил американскую мечту»
Фото: ReutersReuters

«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту», - сказал Трамп.

Он обозвал Байдена «сонным сукиным сыном» и сказал, что никогда не допустил бы нынешней ситуации вокруг Украины.

«Демократы отвратительны в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины, этого никогда не должно было случиться»,- сказал Трамп.

Он напомнил о неудачах США при выводе войск из Афганистана. По мнению Трампа, президент России и лидер КНР сделали из той операции свои выводы.

«Я думаю, Владимир Путин смотрел и говорил: господи, эти люди некомпетентны". Тайвань следующий. Очень высока вероятность, что Си вторгнется в Тайвань», - сказал Трамп.

По его словам, даже члены НАТО все меньше верят США.

Ранее ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что США и НАТО используют Украину, «чтобы подорвать Россию». Он сказал, что поставки оружия киевскому режиму только продлят конфликт. США и НАТО готовы «отдать все оружие» но их не заботит, что гибнут украинцы. Кроме того, депутат обвинил ЕС в расизме: европейцы распахнули двери перед миллионами белых украинцев, но не пускают к себе негров, арабов и азиатов, пострадавших от войн.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Европарламент,НАТО,ЕС,
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