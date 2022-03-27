Трамп: Байден «убил американскую мечту»

«Сонный сукин сын президент Джо Байден» виноват в украинском кризисе, высокой инфляции, росте цен на бензин и «убийстве американской мечты». Об этом экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Джорджия, сообщает РИА «Новости».

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«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту», - сказал Трамп.

Он обозвал Байдена «сонным сукиным сыном» и сказал, что никогда не допустил бы нынешней ситуации вокруг Украины.

«Демократы отвратительны в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины, этого никогда не должно было случиться»,- сказал Трамп.

Он напомнил о неудачах США при выводе войск из Афганистана. По мнению Трампа, президент России и лидер КНР сделали из той операции свои выводы.

«Я думаю, Владимир Путин смотрел и говорил: господи, эти люди некомпетентны". Тайвань следующий. Очень высока вероятность, что Си вторгнется в Тайвань», - сказал Трамп.

По его словам, даже члены НАТО все меньше верят США.