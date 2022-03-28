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2 часа назад

В Сирии ввели тюремное наказание за клевету на государство

ТАССТАССиещё 1

Денежный штраф и содержание под стражей до шести месяцев грозит в Сирии авторам публикаций и призывов, оскорбляющих патриотические чувства граждан и разжигающих межконфессиональную рознь. Такое наказание, как сообщило агентство SANA, предусматривает новый закон, изданный в понедельник президентом арабской республики Башаром Асадом.

В Сирии ввели тюремное наказание за клевету на государство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шестимесячный тюремный срок грозит тем, кто распространяет материалы, содержащие клевету на сирийское государство и искажающие реальное положение дел в стране, с целью негативного воздействия на общество.

По информации агентства, судебный приговор до одного года тюрьмы будет выноситься тем, кто восхваляет враждебные Сирии государства и выставляет собственную страну в невыгодном свете, а также призывает к территориальным уступкам.

В воскресенье Асад издал закон, который предусматривает наказание вплоть до 20 лет тюрьмы за изготовление оружия и его хранение с целью сбыта. Этот закон направлен на то, чтобы усилить безопасность мирных граждан и предупредить неправильное использование оружия. Он предписывает владельцам не подлежащих лицензированию вооружений и боеприпасов передать их правоохранительным органам в срок до девяти месяцев.

Во избежание уголовной ответственности всем, кто располагает огнестрельным оружием и охотничьими ружьями, надлежит их зарегистрировать, чтобы владеть ими на легальных основаниях.

25 января Асад издал указ об освобождении дезертиров от уголовного наказания, предусмотренного законом о службе в рядах вооруженных сил республики. По условиям амнистии, беглецы, находящиеся внутри страны, должны явиться с повинной и добровольно сдаться властям в течение 3 месяцев. Тем гражданам, которые выехали за пределы Сирии, предоставляется отсрочка на четыре месяца.

В мире,Война в Сирии ,Башар Асад,
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