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1 час назад

Крымская делегация прибыла с визитом в Донбасс

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Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Донбасс.

Крымская делегация прибыла с визитом в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом глава делегации, председатель парламента Крыма Владимир Константинов написал в своём Telegram.

«Сегодня с крымской делегацией прибыли в Донецк. Мы традиционно оказываем помощь нашим братьям из Донбасса и всегда готовы подставить им своё плечо», — указал он.

По его словам, делегация привезла 40 т гуманитарного груза, который собрали крымчане.

Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь под украинский Чернигов, жителям выдано более 7 т.

В мире,Владимир Константинов,
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