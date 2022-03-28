В Афганистане женщинам запретили летать на самолетах без сопровождения мужчин

Движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), пришедшее к власти в Афганистане полгода назад, запретило женщинам в одиночку путешествовать самолетами. Попасть на борт лайнера они теперь могут только в сопровождении родственника-мужчины. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей авиакомпаний Ariana Afghan Airlines и Kam Air, получивших соответствующее распоряжение.

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По их словам, они больше не могут выдавать билеты афганским женщинам, если их в поездке не сопровождает родственник-мужчина. Эти правила распространены абсолютно на все рейсы.

"Ни одной женщине не разрешается летать на внутренних или международных рейсах без родственника-мужчины", - говорится в указании, спущенном рядовым сотрудникам авиакомпаний.

Как стало известно AFP, одной женщине, путешествовавшей в одиночку, в конце прошлой недели уже не дали сесть на борт самолета. Будет ли распространена эта директива на иностранок, неизвестно.