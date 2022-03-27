В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
55 минут назад

Польша раскритиковала Венгрию за политику в отношении России

Майк Габриелян

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVN24 подверг жесткой критике политику властей Венгрии по отношению к РФ. По его мнению, такое поведение «дорого ей обойдется». Об этом пишет РИА «Новости».

Польша раскритиковала Венгрию за политику в отношении России
Фото: ReutersReuters

«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», - заявил Дуда.

Глава Польши уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «оказался в сложном положении» вследствие практически полной энергетической зависимости Будапешта от России.

Дуда напомнил, что такое же положение и у других европейских стран, но это не помешало им наложить санкции на Москву и передать вооружения и военную технику Киеву.

Немецкий журналист, политический активист, председатель партии «Германский центр» Кристоф Херстель рассказал ранее, что канцлер Германии Олаф Шольц находится в тяжелейшем положении.

В мире,Олаф Шольц,Виктор Орбан,Анджей Дуда,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители