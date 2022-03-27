Польша раскритиковала Венгрию за политику в отношении России

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVN24 подверг жесткой критике политику властей Венгрии по отношению к РФ . По его мнению, такое поведение «дорого ей обойдется». Об этом пишет РИА «Новости» .

«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», - заявил Дуда.

Дуда напомнил, что такое же положение и у других европейских стран, но это не помешало им наложить санкции на Москву и передать вооружения и военную технику Киеву.