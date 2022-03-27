Польша раскритиковала Венгрию за политику в отношении России

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVN24 подверг жесткой критике политику властей Венгрии по отношению к РФ. По его мнению, такое поведение «дорого ей обойдется». Об этом пишет РИА «Новости».
«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», - заявил Дуда.
Глава Польши уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «оказался в сложном положении» вследствие практически полной энергетической зависимости Будапешта от России.
Дуда напомнил, что такое же положение и у других европейских стран, но это не помешало им наложить санкции на Москву и передать вооружения и военную технику Киеву.
Немецкий журналист, политический активист, председатель партии «Германский центр» Кристоф Херстель рассказал ранее, что канцлер Германии Олаф Шольц находится в тяжелейшем положении.