Американские политические элиты замешаны в военно-биологической активности США на Украине. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это становится ясно при изучении даже открытых источников, не говоря уже о слитых в интернет документах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Однако, как обратила внимание дипломат, "слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить". Тем не менее "открытые источники, а также слитые в Интернет документы дают примерное представление о степени вовлеченности политических элит США в военно-биологическую активность на Украине", - написала Захарова в своем Telegram-канале, приведя ряд примеров.

Видео дня

Так, в 1991 году США запустили программу для стран бывшего СССР с целью контроля/ликвидации советского оружия массового уничтожения, в том числе биологического. Спустя пару лет был подписан украино-американский пакт о предотвращении распространения ОМУ, а в 2005 году допротокол о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. По словам Захаровой, с этого начался фактический переход украинского военно-биологического потенциала в руки американских специалистов.

И это при том, что еще в 2000-м крупные американские компании уже подключились к военно-биологической деятельности США на Украине. С 2005 по 2014 года вместо того, чтобы ликвидировать ряд объектов они построили и усовершенствовали 8 лабораторий, в том числе в Одессе, которая с 2011 года спонсируется для изучения "патогенов, которые могут быть использованы в ходе биотеррористических атак".

В 2007 году сотрудником минобороны США Натаном Вольфом была основана биомедицинская компания Global Viral Forecasting Institute (позднее - Global Viral). Через семь лет из нее выделилась компания Metabiota для исследования рисков пандемий, а ее членами правления стали сотрудники компании Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners Нил Каллахан и Джон Делош. С того же года деятельность и Global Viral, и Metabiota финансируется минобороны США.

Тогда же и.о. министра здравоохранения Украины стал американская гражданка Ульяна-Надежда Супрун, а программа сотрудничества минобороны США и минздрава Украины расширена. Начинается сотрудничество между Metabiota и Burisma Holdings, в состав совета директоров входил Хантер Байден.

Захарова обратила внимание на вспышку свиного гриппа в 2016 году среди военнослужащих минобороны Украины, охранявших биолабораторию в Харькове. "20 погибших. Инцидент замят", - отметила дипломат.

В 2016-м фонд EcoHealth Alliance, структура основателя Global Viral Натана Вольфа была вовлечена исследование коронавирусов, передающихся летучими мышами в Исследовательском центре в лаборатории в Ухане. Спустя три года началась глобальная пандемия мутировавшего коронавируса летучих мышей COVID-19.

Не оставила в стороне Захарова и спешное уничтожение штаммов в биолабораториях на Украине после начала спецоперации ВС РФ. Финалом во всей этой истории стало признание замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что США и Украина сотрудничали по патогенам.