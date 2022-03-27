Вучич ответил на требования Запада ввести санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич отказался выполнить требования западных стран ввести санкции против Москвы. Вучич назвал их «несправедливыми» и отметил, что его страна является суверенным государством, не входит в ЕС и, кроме того, пережила агрессию НАТО в 1999 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV Prva.

Фото: Reuters Reuters

«Спрашиваю лжецов из Guardian и европейских "зеленых", пусть мне скажут, когда напали на Сербию, была ли это агрессия или нет? Когда вы нападаете на суверенную страну, у Сербии нет вранья и обмана. Мы одинаково трактуем нападение на Сербию и... [события] на Украине в формально-правовом смысле, потому что Сербия придерживается принципов международного права», - сказал Вучич.

Он подчеркнул, что западные страны не ввели санкции на российские энергоносители, а от Сербии требуют, чтобы она это сделала. При том, что «страну не приняли в ЕС и даже не открыли главу 31 переговорной платформы».

Он заявил, что Белград прежде всего думает о своих интересах.

«Конечно, мы кому-то мешаем, кто-то всегда будет нас воспринимать как "малых русских", врут, потому что мы - только сербы, называют нас "троянскими конями", но кто видит соринку в чужом глазу, не видит бревна в собственном», - уточнил сербский политик.