Жителям Латвии посоветовали ходить на работу пешком из-за цен на топливо

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что в стране существенно выросли цены на топливо. Поэтому он рекомендует гражданам добираться на работу общественным транспортом или пешком. Об этом пишет News.ru со ссылкой на портал tautaruna.lv.
«Уже несколько лет, когда у меня есть возможность, я хожу на работу пешком или езжу на велосипеде. Я рекомендую это всем, у кого есть такая возможность — это и полезно для здоровья, и экономически выгодно», - заявил он.
Известный немецкий экономист Айка Хамер спрогнозировал ранее, что вызванный ситуацией вокруг Украины кризис прежде всего ударит «среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов».
Он сказал, что цена на бензин постоянно растет и в ближайшее время может дойти до четырех, а то и шести евро за литр. В итоге, «большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле».