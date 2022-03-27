В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
21 минуту назад

Жителям Латвии посоветовали ходить на работу пешком из-за цен на топливо

Илья Родин

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что в стране существенно выросли цены на топливо. Поэтому он рекомендует гражданам добираться на работу общественным транспортом или пешком. Об этом пишет News.ru со ссылкой на портал tautaruna.lv.

Жителям Латвии посоветовали ходить на работу пешком из-за цен на топливо
Фото: EPAEPA

«Уже несколько лет, когда у меня есть возможность, я хожу на работу пешком или езжу на велосипеде. Я рекомендую это всем, у кого есть такая возможность — это и полезно для здоровья, и экономически выгодно», - заявил он.

Известный немецкий экономист Айка Хамер спрогнозировал ранее, что вызванный ситуацией вокруг Украины кризис прежде всего ударит «среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов».

Он сказал, что цена на бензин постоянно растет и в ближайшее время может дойти до четырех, а то и шести евро за литр. В итоге, «большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле».

В мире,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители