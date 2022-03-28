В ЕК заявили, что Евросоюз не стремится к смене власти в России

ЕС не стремится к смене власти в России, заявил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов о последних заявлениях президента США Джо Байдена в Варшаве в адрес российского руководства.

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"Как уже говорил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, ЕС не стремится к смене режима в России. Это дело исключительно российского народа", - сказал представитель ЕК.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт со своей стороны заявил, что вопрос возможной "смены власти" в России во время переговоров представителей западных стран в Брюсселе 24-25 марта не стоял на повестке дня. По его словам, "в этот момент это статус-кво, который не изменился в свете речи президента США в Польше".

В ходе визита в Варшаву 26 марта Байден, говоря о российском президенте Владимире Путине, выступил с утверждением, что "этот человек не может оставаться у власти". 28 марта представитель Госдепартамента США пояснил, что высказывания президента США Джо Байдена об отстранении президента России были сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.