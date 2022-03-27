В Турции рассказали о ситуации с минами в Черном море

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что чрезвычайной ситуации из-за мин в Черном море нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«В Черном море нет чрезвычайной ситуации. Наши суда для поиска мин дежурят», - сказал Акар.

Накануне Турция ненадолго закрыла пролив Босфор после того, как там обнаружили морскую мину. Специалисты осмотрели объект и обнаружили, что это старый боеприпас. Ее нейтрализовали. В этот же день движение судов возобновилось.

Позже Минобороны Турции сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу.