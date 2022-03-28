Талибы запретили вещание в Афганистане британской Би-би-си

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) закрыло радиостанцию "Голос нации", вещавшую в Кандагаре, и арестовало нескольких ее сотрудников. Об этом сообщила в понедельник Ассоциация афганских журналистов.
По ее информации, группа талибов "ворвалась в здание радиостанции "Голос нации" и закрыла все помещения". Сторонники "Талибана" без объяснения причин арестовали начальника отдела новостей радиостанции, главу технического отдела и одного из продюсеров "Голоса нации".
Местные власти, назначенные радикальным движением в Кандагаре, пока не дали комментариев по поводу инцидента.
Ассоциация отметила, что три дня назад руководитель кандагарской радиостанции Radio Zama был схвачен талибами в своем доме и до сих пор удерживается службами безопасности "Талибана".
В воскресенье правительство талибов запретило вещание в стране британской корпорации BBC. В представительстве BBC Pashto TV подтвердили, что все телепрограммы, транслировавшиеся в Афганистане на пушту, фарси и узбекском языках, запрещены и остановлены из-за ограничений, введенных "Исламским эмиратом Афганистан" (используемое талибами название государства).
Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.