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24 минуты назад

В Кандагаре талибы закрыли радиостанцию и арестовали трех ее сотрудников

ТАССТАССиещё 3

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) закрыло радиостанцию "Голос нации", вещавшую в Кандагаре, и арестовало нескольких ее сотрудников. Об этом сообщила в понедельник Ассоциация афганских журналистов.

Талибы запретили вещание в Афганистане британской Би-би-си
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее информации, группа талибов "ворвалась в здание радиостанции "Голос нации" и закрыла все помещения". Сторонники "Талибана" без объяснения причин арестовали начальника отдела новостей радиостанции, главу технического отдела и одного из продюсеров "Голоса нации".

Местные власти, назначенные радикальным движением в Кандагаре, пока не дали комментариев по поводу инцидента.

Ассоциация отметила, что три дня назад руководитель кандагарской радиостанции Radio Zama был схвачен талибами в своем доме и до сих пор удерживается службами безопасности "Талибана".

В воскресенье правительство талибов запретило вещание в стране британской корпорации BBC. В представительстве BBC Pashto TV подтвердили, что все телепрограммы, транслировавшиеся в Афганистане на пушту, фарси и узбекском языках, запрещены и остановлены из-за ограничений, введенных "Исламским эмиратом Афганистан" (используемое талибами название государства).

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

В мире,Ашраф Ахмадзай,Талибан,
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