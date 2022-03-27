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1 час назад

Талибы запретили вещание в Афганистане британской Би-би-си

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Афганское правительство, сформированное пришедшим к власти в Афганистане движением «Талибан» (организация, запрещенная в ООН), запретило вещание в стране британской корпорации Би-би-си, сообщил афганский телеканал «Толо ньюс».

Талибы запретили вещание в Афганистане британской Би-би-си
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, правительство талибов запретило вещание «Би-би-си пушту-ти-ви» на территории страны, передает ТАСС.

Как указывает афганский телеканал, в представительстве «Би-би-си пушту-ти-ви» подтвердили, что «все телепрограммы, транслировавшиеся [в Афганистане] на пушту, фарси и узбекском языках, запрещены и остановлены из-за ограничений, введенных «Исламским эмиратом Афганистан» (используемое талибами название государства)».

Ранее движение «Талибан» официально запретило показ в Афганистане любых иностранных сериалов, сообщил участник встречи вещателей.

В мире,Талибан,ООН,
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