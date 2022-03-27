В Германии сообщили о неспособности Шольца сопротивляться давлению США при принятии санкций

«Европейский союз сейчас не может отделиться от Вашингтона. Поэтому мы хотим выкинуть собственное правительство, потому что сейчас они вредят народу. На немецкое правительство неимоверно давят сильнейшие компании. Они не хотят лишаться заработка просто потому, что так сказали в Вашингтоне. Бедный Шольц сейчас как между молотом и наковальней — с одной стороны Вашингтон давит, с другой — местные компании», - рассказал журналист.