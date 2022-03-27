В Германии сообщили о неспособности Шольца сопротивляться давлению США при принятии санкций

Немецкий журналист, политический активист, председатель партии «Германский центр» Кристоф Херстель заявил в интервью «Известиям», что канцлер ФРГ Олаф Шольц в настоящее время «находится между молотом и наковальней».
«Европейский союз сейчас не может отделиться от Вашингтона. Поэтому мы хотим выкинуть собственное правительство, потому что сейчас они вредят народу. На немецкое правительство неимоверно давят сильнейшие компании. Они не хотят лишаться заработка просто потому, что так сказали в Вашингтоне. Бедный Шольц сейчас как между молотом и наковальней — с одной стороны Вашингтон давит, с другой — местные компании», - рассказал журналист.
Херстель отметил, что у Германии нет возможности как-то лавировать, противостоять напору со стороны США. В итоге, это ведет к все более заметному разрыву с Россией.
Он заметил, что принятые европейскими государствами санкции сказываются на странах ЕС сильнее, чем на России. По его мнению, в сложившейся ситуации важнейшей задачей для них является сохранить свою экономику.
Немецкий политик предложил честно поговорить с Россией.
«Я рад, что [Владимир] Путин [президент РФ] не вешает трубку, когда с ним хотят поговорить. Каждая встреча — это очередная пропаганда против России, а нам надо просто честно и открыто поговорить, чего не случалось уже очень давно», - уточнил он.
Он полагает, что следует постепенно «отказаться от санкций, наладить контакт, пересмотреть отношение к НАТО».
Известный немецкий экономист Айка Хамер предупредил ранее, что санкции против Москвы в конечном итоге приведут к развалу германской, а вслед за ней - и европейской экономики.