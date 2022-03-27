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22 минуты назад

В Германии заявили о потере поддержки Зеленским в ЕС после его «высокомерной» речи

Майк Габриелян

Президент Украины Владимир Зеленский повел себя чересчур высокомерно, раскритиковав европейские страны и выставив им оценки за помощь Киеву. В итоге ЕС задумался, стоит ли вводить новые санкции против России. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Германии заявили о потере поддержки Зеленским в ЕС после его «высокомерной» речи
Фото: ReutersReuters

«В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс "воззвать к совести" членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил», - сказано в материале.

По мнению журналистов, своей речью в Брюсселе политик испортил отношения с ЕС, настроив против себя глав нескольких стран

«Более того, он вызвал недовольство некоторых глав правительств. Зашла речь и о его «высокомерной», дерзкой манере выступлеВыния. Президент Украины использовал «верхние ноты». Это ничуть не приблизило его к желанию ЕС ввести еще более жесткие санкции, а может быть, они отдалились еще дальше», - пишет газета.

На саммите в Брюсселе Зеленский выступил три раза. Он обратился к лидерам стран НАТО и G-7. Зеленский потребовал поставок тяжелого вооружения своему режиму, а также торгового и энергетического эмбарго против России.

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«То, что он требователен и критиковал партнеров за их нерешительность, не было чем-то новым. Новым было то, что в своем последнем обращении он внезапно дал оценку каждой стране и оценил ее лояльность Киеву», - пишет газета.

Зеленский заявил, что «Литва, Латвия, Эстония, Польша – на нашей стороне», Франции поставил «четыре с минусом», Греции, Германии и Португалии - тройку. Венгрию вообще отчитал, признав ее худшим помощником Киеву.

Ранее в парламенте Японии заявили, что Зеленский должен объявить о капитуляции во избежание ненужных жертв, а не кричать «Победа или смерть!» сидя в бункере.

В мире,Владимир Зеленский,Европейский совет,НАТО,ЕС,
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