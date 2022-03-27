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17 минут назад

Азербайджан попросил Россию не использовать выражение «Нагорный Карабах»

Lenta.ruLenta.ru

Министерство обороны Азербайджана попросило Министерство обороны России не использовать выражение «Нагорный Карабах». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Азербайджан попросил Россию не использовать выражение «Нагорный Карабах»
Фото: ReutersReuters

В Минобороны Азербайджана рассказали, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».

«Министерство обороны Азербайджанской Республики призывает Министерство обороны Российской Федерации (...) не использовать выражение "Нагорный Карабах"», — говорится в публикации.

Также представители ведомства заявили о сожалении в связи с публикацией Минобороны России данных о действиях азербайджанских вооруженных сил и отражением информации только с одной стороны.

В Минобороны республики рассказали, что члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии, в результате чего были предприняты незамедлительные меры.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Как сообщили в российском Минобороны, азербайджанские военные нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха. После этого Россия призвала Азербайджан отвести войска.

В мире,Минобороны России,
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