Азербайджан попросил Россию не использовать выражение «Нагорный Карабах»

Министерство обороны Азербайджана попросило Министерство обороны России не использовать выражение «Нагорный Карабах». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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В Минобороны Азербайджана рассказали, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».

«Министерство обороны Азербайджанской Республики призывает Министерство обороны Российской Федерации (...) не использовать выражение "Нагорный Карабах"», — говорится в публикации.

Также представители ведомства заявили о сожалении в связи с публикацией Минобороны России данных о действиях азербайджанских вооруженных сил и отражением информации только с одной стороны.

В Минобороны республики рассказали, что члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии, в результате чего были предприняты незамедлительные меры.