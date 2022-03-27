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43 минуты назад

Бывший премьер Украины раскрыл план западных спецслужб против русскоязычных

Газета.RuГазета.Ru

Киевские власти на протяжении последних лет последовательно реализовывали план западных спецслужб по переселению националистических групп Западной Украины в русскоязычные регионы стран. Об этом в беседе с порталом "Украина.ру" заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

Раскрыт план западных спецслужб против русскоязычных на Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, таким образом Запад пытался ослабить пророссийские настроения на юго-востоке страны.

"После государственного переворота началась реализация специальной программы западных спецслужб по расселению бандеровцев, нацистов, на восточных землях Украины. В Харькове же никогда такого не было! Сколько в Харькове сейчас неонацистских групп. Весь Юго-Восток! Одесса! В Одессе никогда не было такого количества неонацистов бандеровских", - заявил Азаров.

Бывший украинский премьер подчеркнул, что размещение "националистических формирований" в жилых домах в Мариуполе показывает, что для радикалов этот город является чужим.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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