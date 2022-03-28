La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом

Индия стремится одновременно сохранить отношения как с Россией, так и с Западом на фоне обострения украинского кризиса, пишет обозреватель французской La Croix Ванесса Дуньяк.

По мнению обозревателя, индийские власти оказались в непростом положении из-за напряжения между Москвой и Вашингтоном, но они будут опираться на свой исторический опыт, прагматизм и стратегию неприсоединения. Индия не может отказаться от связей с обеими сверхдержавами, так как они помогают сохранить баланс сил в Азии, считает Дуньяк. Нью-Дели интересны не только экономические и политические контакты с Москвой, но и военно-техническое сотрудничество. Национальная безопасность Индии во многом зависит от России, пишет специалист.

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По ее данным, Москве принадлежит почти 50% импорта вооружений страны. Индии из России поставляются самолеты, ПВО С-400 и комплектующие к этим системам. С учетом западных санкций, обе державы попытаются перейти на рубли и рупии, чтобы поддержать товарооборот и снизить значение доллара в торговых операциях, полагает Дуньяк. Индия готова закупить у России большой объем энергоносителей по приемлемой цене.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. Вскоре десятки стран ввели против России санкции. Ряд иностранных компаний приостановили свою деятельность и инвестиционные проекты в РФ. Среди них — крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой H&M, компания Inditex, владеющая Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, конгломерат производителей предметов роскоши Kering (Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent), производители напитков (Heineken, Carlsberg, Coca-Cola) и продуктов питания (Fazer), всемирно известные заведения общепита (McDonald's, Starbucks) и другие.

Ранее сообщалось, что США обеспокоены "шаткой позицией" Индии по кризису вокруг Украины — Нью-Дели отказался вводить санкции против России и осуждать ее спецоперацию на украинской территории. Своим подходом индийская сторона выбивается из общей реакции союзников США по Тихоокеанскому альянсу. А сохранение экономического и военного сотрудничества Нью-Дели с Москвой ставит под вопрос влияние Вашингтона в регионе.