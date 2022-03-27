Еще одна страна выразила поддержку Путину

В Саудовской Аравии поддержали политику президента России Владимира Путина и увидели возможность поквитаться с лидером США Джо Байденом. К такому выводу пришли журналисты американского издания Foreign Policy.

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«Саудовский наследный принц <...> не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах и Байден превратится в «хромую утку», – считает профессор университета в Джоржтауне Трита Парси.

В Эр-Рияде надеются на победу демократов в США в 2025 году и правление Владимира Путина до тех пор.

Саудитам не понравились высказывания Белого дома об их стране как «изгое» и обвинения в адрес наследного принца: его заподозрили в соучастии в убийстве журналиста. Власти Саудовской Аравии также выразили непонимание из-за бездействия США на фоне возможной иранской ядерной сделки. В связи с этим саудиты пока не увеличивают добычу нефти, несмотря на просьбы британских и американских властей.