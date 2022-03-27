Политика Венгрии, направленная на поддержку России, «дорого обойдется» Будапешту, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду.
«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», — заявил глава государства.
Так он прокомментировал позицию бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по спецоперации России на Украине.
Как заявил Дуда, Орбан оказался в сложном положении из-за энергетической зависимости Венгрии от Москвы. По словам лидера Польши, с такой проблемой столкнулись и другие страны Европы, но это не помешало им поставлять вооружение Киеву.
Напомним, страны Североатлантического альянса поставляют вооруженным силам Украины неисправное оружие.
«Никто в Германии не горит желанием отправлять боеготовые вооружения, поэтому часто для соблюдения формального соответствия запросу оружие берется со старых складов, где лежит по 30—40 лет. При этом максимальный срок годности ракеты — 10 лет», — заявил экс-бывший сотрудник Главного оперативного управления Генерального штаба СССР Андрей Василец.
Все исправное оружие ВСУ уничтожили российские военные, сообщил ветеран спецназа военной разведки, майор запаса Андрей Горкин.