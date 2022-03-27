В ЕС пригрозили Венгрии за поддержку России

«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», — заявил глава государства.

Так он прокомментировал позицию бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по спецоперации России на Украине.

Как заявил Дуда, Орбан оказался в сложном положении из-за энергетической зависимости Венгрии от Москвы. По словам лидера Польши, с такой проблемой столкнулись и другие страны Европы, но это не помешало им поставлять вооружение Киеву.