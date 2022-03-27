В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
31 минуту назад

В ЕС пригрозили Венгрии за поддержку России

Елена Прошина

Политика Венгрии, направленная на поддержку России, «дорого обойдется» Будапешту, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду.

В ЕС пригрозили Венгрии за поддержку России
Фото: ReutersReuters

«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», — заявил глава государства.

Так он прокомментировал позицию бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по спецоперации России на Украине.

Как заявил Дуда, Орбан оказался в сложном положении из-за энергетической зависимости Венгрии от Москвы. По словам лидера Польши, с такой проблемой столкнулись и другие страны Европы, но это не помешало им поставлять вооружение Киеву.

Напомним, страны Североатлантического альянса поставляют вооруженным силам Украины неисправное оружие.

«Никто в Германии не горит желанием отправлять боеготовые вооружения, поэтому часто для соблюдения формального соответствия запросу оружие берется со старых складов, где лежит по 30—40 лет. При этом максимальный срок годности ракеты — 10 лет», — заявил экс-бывший сотрудник Главного оперативного управления Генерального штаба СССР Андрей Василец.

Все исправное оружие ВСУ уничтожили российские военные, сообщил ветеран спецназа военной разведки, майор запаса Андрей Горкин.

В мире,Виктор Орбан,Анджей Дуда,Генштаб,НАТО,ЕС,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители