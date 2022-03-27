Глава СНБО Украины поддержал претензии Польши на Калининград

"Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло", — сказал Данилов.

Скшипчак ранее уже делал провокационные заявления о Калининграде и России в целом. Так, он говорил, что Калининградская область является "воротами", которые ведут в Балтийское море и на Польскую низменность. Он подчеркивал, что через эти места проходит путь в Центральную и Западную Европу, поэтому данный регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии РФ.