Глава СНБО Украины поддержал претензии Польши на Калининград

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов поддержал идею экс-командующего сухопутными польскими войсками, генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости Польши вернуть Калининград. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его мнению, польские претензии на российский регион могут помешать спецоперации РФ на Украине.
"Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло", — сказал Данилов.
Накануне бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал поднять вопрос о Калининграде, который, по его мнению, "является территорией Польши".
Скшипчак ранее уже делал провокационные заявления о Калининграде и России в целом. Так, он говорил, что Калининградская область является "воротами", которые ведут в Балтийское море и на Польскую низменность. Он подчеркивал, что через эти места проходит путь в Центральную и Западную Европу, поэтому данный регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии РФ.