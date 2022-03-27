В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
8 минут назад

Глава СНБО Украины Данилов поддержал польские претензии на Калининград

Газета.RuГазета.Ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов поддержал идею экс-командующего сухопутными польскими войсками, генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости Польши вернуть Калининград. Об этом сообщает РИА "Новости".

Глава СНБО Украины поддержал претензии Польши на Калининград
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

По его мнению, польские претензии на российский регион могут помешать спецоперации РФ на Украине.

"Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло", — сказал Данилов.

Накануне бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал поднять вопрос о Калининграде, который, по его мнению, "является территорией Польши".

Премьер Польши предложил запретить выдавать визы россиянам

Скшипчак ранее уже делал провокационные заявления о Калининграде и России в целом. Так, он говорил, что Калининградская область является "воротами", которые ведут в Балтийское море и на Польскую низменность. Он подчеркивал, что через эти места проходит путь в Центральную и Западную Европу, поэтому данный регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии РФ.

Последние новости
В мире,Алексей Данилов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители