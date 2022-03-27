Байден захотел ввести в США новый налог

Президент США Джо Байден захотел выступить с предложением о введении нового налога. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, американский лидер представит свое предложение в понедельник, 28 марта. Речь идет о минимальном подоходном налоге в размере 20 процентов для американских домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей 100 миллионов долларов.

Ожидается, что в ближайшие десять лет он принесет в казну около 360 миллиардов долларов, Больше половины от этой суммы может быть получено за счет налогов, собранных с тех, чье состояние составляет более одного миллиарда долларов.

4 марта бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рейтинг Байдена завышен, из-за его действий политическая и экономическая ситуация в стране ухудшается. По словам экс-президента, решение Байдена поднять налоги в стране равносильно убийству американской экономики. Он подчеркнул, что деятельность руководителя страны нельзя оценивать положительно.