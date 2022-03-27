Киев поддержал претензии Польши на Калининград

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поддержал претензии Польши на Калининградскую область России. Он считает, что это поможет продержаться киевскому режиму.
«Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло», – заявил Данилов в интервью украинскому телеканалу «1+1».
О таких претензиях ранее заявил бывший командующий сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он считает, что Россия оккупировала Калининград в 1945 году. Правда, принадлежала Восточная Пруссия и Кёнигсберг Германии.
Ранее «СП» писала о том, что российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал о планах Польши направить миротворческую миссию НАТО на Украину, несмотря на отказ США и генерального секретаря альянса.