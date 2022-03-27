В Японии призвали Зеленского к капитуляции

Подзуживаемый президентом США Джо Байденом лидер Украины Владимир Зеленский должен объявить о капитуляции во избежание ненужных жертв, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на заявление член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
«Вместо того, чтобы остановить экзальтацию своих граждан, готовящихся к борьбе против русских с коктейлями Молотова, Зеленский громогласно заявил своему народу: „Я дам вам оружие. Давайте сражаться вместе“. Когда я увидел это, то вспомнил картины военной Японии, где людей, тренирующихся с бамбуковыми пиками, заставляли кричать „Победа или смерть!“, „Пусть погибнут 100 миллионов человек!“ А чем все это закончилось? Атомными бомбардировками и полным разгромом», — сказал депутат.
Как считает Судзуки, Байден пытается заставить президента Украины продолжить борьбу с Россией, что указывает на его слабость и неуравновешенность.
Напомним, болгарский генерал Димитар Шивиков считает, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции.
«Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. <…> Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом», — заявил военный.