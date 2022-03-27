Британия назвала условия снятия санкций с России

Прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины являются главными условиями снятия ограничительных мер в отношении России, сообщает RT со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Фото: МИД РФ/Reuters МИД РФ/Reuters

«Cанкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск», — рассказала глава МИД.

Также отмечается, что от России будет затребовано обязательство о том, что в будущем агрессии не будет. Дипломат подчеркнула, что необходимо удвоить ограничения против Москвы и увеличить количество поставляемого Украине оружия и военной техники.

Напомним, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белом доме намерены сосредоточиться на устранении лазеек, позволяющих России обойти введённые странами Запада санкции. По его словам, эта задача станет «главным экономическим фокусом» Москвы.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.