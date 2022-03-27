В США усомнились в способности Байдена выступать на публике

Американскому лидеру Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса следует воздержаться от неподготовленных комментариев, в которых он часто допускает неточности и оговорки, считает журналист издания The Wall Street Journal Джеймс Фриман.
По словам репортера, «мы все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения».
«Байдену следует постараться как можно меньше выступать на публике во время международного кризиса», — считает Фриман.
Он отмечает, что Конституция США в принципе не накладывает на президента обязательств выступать с какими-либо речами или давать неподготовленные комментарии.
Журналист считает, что нисколько не преуменьшает важности публичных выступлений официальных лиц.
«Но конкретно этот избранный чиновник явно не справляется с задачей», — подчеркнул он, отметив, что не готов давать оценок психическому здоровью или умственным способностям Байдена в сравнении с другими мировыми лидерами.
В качестве примера Фриман привел январское заявление президента США о возможности более сдержанной реакции Вашингтона в случае «незначительного вторжения» РФ на Украину. Кроме того, журналист обратил внимание на слова главы Белого дома о готовности США дать «соразмерный ответ» в случае применения российскими военными химического оружия на Украине.