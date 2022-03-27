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28 минут назад

В США усомнились в способности Байдена выступать на публике

Елена Прошина

Американскому лидеру Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса следует воздержаться от неподготовленных комментариев, в которых он часто допускает неточности и оговорки, считает журналист издания The Wall Street Journal Джеймс Фриман.

В США усомнились в способности Байдена выступать на публике
Фото: ReutersReuters

По словам репортера, «мы все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения».

«Байдену следует постараться как можно меньше выступать на публике во время международного кризиса», — считает Фриман.

Он отмечает, что Конституция США в принципе не накладывает на президента обязательств выступать с какими-либо речами или давать неподготовленные комментарии.

Журналист считает, что нисколько не преуменьшает важности публичных выступлений официальных лиц.

«Но конкретно этот избранный чиновник явно не справляется с задачей», — подчеркнул он, отметив, что не готов давать оценок психическому здоровью или умственным способностям Байдена в сравнении с другими мировыми лидерами.

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В качестве примера Фриман привел январское заявление президента США о возможности более сдержанной реакции Вашингтона в случае «незначительного вторжения» РФ на Украину. Кроме того, журналист обратил внимание на слова главы Белого дома о готовности США дать «соразмерный ответ» в случае применения российскими военными химического оружия на Украине.

В мире,Джозеф Байден,
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