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1 час назад

Британцы предрекли проблемы при оплате отопления и электроэнергии

Lenta.ruLenta.ru

Две трети британцев (67 процентов) предрекли возникновение проблем при оплате счетов за отопление и электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.

Британцы предрекли проблемы при оплате отопления и электроэнергии
Фото: ТАССТАСС

Так они прокомментировали заявление главы британского минфина Риши Сунака о том, что пошлина на топливо будет снижена на пять пенсов за литр до марта 2023 года.

67 процентов респондентов заявили, что все равно столкнутся с проблемами при оплате счетов на отопление и электроэнергию. Недостаточными оглашенные меры сочли 63 процента британцев.

В опросе компании Techne приняли участие 1642 человека.

Ранее в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что правительство хочет получать 25 процентов электроэнергии от ядерной энергетики, что будет означать значительный сдвиг в энергетическом балансе страны. В данный момент доля выработки электроэнергии на атомных электростанциях Великобритании составляет около 16 процентов.

В мире,Борис Джонсон,
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