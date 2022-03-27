В Японии призвали Зеленского к капитуляции

«Вместо того, чтобы остановить экзальтацию своих граждан, готовящихся к борьбе против русских с коктейлями Молотова, Зеленский громогласно заявил своему народу: "Я дам вам оружие. Давайте сражаться вместе". Когда я увидел это, то вспомнил картины военной Японии, где людей, тренирующихся с бамбуковыми пиками, заставляли кричать "Победа или смерть!", "Пусть погибнут 100 миллионов человек!" А чем все это закончилось? Атомными бомбардировками и полным разгромом», – высказался депутат в интервью изданию Shukan Gendai.