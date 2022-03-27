В Японии призвали Зеленского к капитуляции

Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что подзуживаемый Джо Байденом Владимир Зеленский должен объявить о капитуляции во избежание ненужных жертв.
«Вместо того, чтобы остановить экзальтацию своих граждан, готовящихся к борьбе против русских с коктейлями Молотова, Зеленский громогласно заявил своему народу: "Я дам вам оружие. Давайте сражаться вместе". Когда я увидел это, то вспомнил картины военной Японии, где людей, тренирующихся с бамбуковыми пиками, заставляли кричать "Победа или смерть!", "Пусть погибнут 100 миллионов человек!" А чем все это закончилось? Атомными бомбардировками и полным разгромом», – высказался депутат в интервью изданию Shukan Gendai.
Мунэо Судзуки считает, что Байден пытается заставить Зеленского продолжить борьбу с Россией, что указывает на его слабость и неуравновешенность.
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