Киевские власти в последние годы последовательно реализовывали план западных спецслужб по переселению националистов с Западной Украины в русскоязычные регионы страны. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров . Он подчеркнул, что Киев и Запад таким образом пытались бороться с пророссийскими настроениями на юго-востоке страны.

«После государственного переворота началась реализация специальной программы западных спецслужб по расселению бандеровцев, нацистов, на восточных землях Украины», — рассказал Азаров в беседе с порталом «Украина.ру».

По его словам, наибольшее число бандеровцев сконцентрировано в Харькове и Одессе. Он также отметил, что размещение боевых позиций националистических формирований в жилых домах в Мариуполе показывает, что радикалы считают этот город чужим для себя.