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25 минут назад

Экс-премьер раскрыл план Киева по украинизации Донбасса

Свободная прессаСвободная прессаиещё 1

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что западные спецслужбы и киевский режим несколько лет занимались переселением националистов на восток страны для его украинизации.

Экс-премьер раскрыл план Киева по украинизации Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После государственного переворота началась реализация специальной программы западных спецслужб по расселению бандеровцев, нацистов, на восточных землях Украины. В Харькове же никогда такого не было! Сколько в Харькове сейчас неонацистских групп. Весь Юго-Восток! Одесса! В Одессе никогда не было такого количества неонацистов бандеровских», – рассказал Азаров в интервью порталу «Украина.ру».

Цель плана – снизить пророссийские настроения на востоке страны, заявил Азаров.

Ранее «СП» писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у Североантлантического альянса военную технику.

В мире,Владимир Зеленский,Николай Азаров,
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