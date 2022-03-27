Экс-премьер раскрыл план Киева по украинизации Донбасса

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что западные спецслужбы и киевский режим несколько лет занимались переселением националистов на восток страны для его украинизации.
«После государственного переворота началась реализация специальной программы западных спецслужб по расселению бандеровцев, нацистов, на восточных землях Украины. В Харькове же никогда такого не было! Сколько в Харькове сейчас неонацистских групп. Весь Юго-Восток! Одесса! В Одессе никогда не было такого количества неонацистов бандеровских», – рассказал Азаров в интервью порталу «Украина.ру».
Цель плана – снизить пророссийские настроения на востоке страны, заявил Азаров.
Ранее «СП» писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у Североантлантического альянса военную технику.