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31 минуту назад

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

Москва24Москва24

Подземный толчок 5,1 балла зафиксирован на севере Японии. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным ведомства, эпицентр находился в префектуре Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 60 километров Как уточняется, информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в 2022 году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.

В мире,Землетрясение,РАН,
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