Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

Подземный толчок 5,1 балла зафиксирован на севере Японии. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

По данным ведомства, эпицентр находился в префектуре Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 60 километров Как уточняется, информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.