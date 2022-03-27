Посетивший Мариуполь итальянский журналист раскритиковал Запад

Итальянский журналист Джорджио Бьянки, посетивший Мариуполь, обратился к своему президенту Серджо Маттарелле, сообщает телеканал «Звезда».
Он осудил проводимую Римом политику. Корреспондент раскритиковал антироссийские ограничительные меры со стороны западных стран, вводимые на фоне спецоперации, а также поддержал президента РФ Владимира Путина.
«Это сумасшедший мир, где вы потеряли связь с реальностью. Вы туфтой воюете против танков и бомб, Россия назад не будет отступать. Она не проигрывает, она выигрывает», — заявил Бьянки.
«В эти дни годовщина разрушения Белграда вице-премьером Маттареллой, премьер-министром коммунистом Д’Алема. Если Путин преступник, то Буш отец и сын, Обама, Блэр, Клинтон, Маттарелла — преступники», — отметил журналист.
Во время своей поездки в Мариуполь ему удалось поговорить с местными жителями, которые жаловались на то, что им приходилось находиться в подвале, быть под обстрелами неонацистских батальонов.
«Они опустошали квартиры, чтобы спустить людей вниз, когда сами оставались в квартирах, чтобы стрелять. Это неонацистские батальоны. Я заходил в их бывшие базы, где видел свастики, книги об „СС“, книги о Муссолини», — отметил Бьянки.
Также журналист обвинил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что в его словах и обещаниях «нет истины».