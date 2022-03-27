Посетивший Мариуполь итальянский журналист раскритиковал Запад

Он осудил проводимую Римом политику. Корреспондент раскритиковал антироссийские ограничительные меры со стороны западных стран, вводимые на фоне спецоперации, а также поддержал президента РФ Владимира Путина.

«Это сумасшедший мир, где вы потеряли связь с реальностью. Вы туфтой воюете против танков и бомб, Россия назад не будет отступать. Она не проигрывает, она выигрывает», — заявил Бьянки.

Во время своей поездки в Мариуполь ему удалось поговорить с местными жителями, которые жаловались на то, что им приходилось находиться в подвале, быть под обстрелами неонацистских батальонов.