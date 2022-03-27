В Британии раскрыли следующий шаг против РФ

Что касается полного снятия санкций, британский политик заявила, что такое возможно только при «полном прекращении огня и выводе войск», а также, если власти России обязуются, что в будущем подобные действия не повторятся. Лиз Трасс подчеркнула, что такой рычаг воздействия на Россию не использовался даже в 2014 году.