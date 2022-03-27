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11 минут назад

Глава МИД Британии пригрозила удвоить санкции против России

Ura.RuUra.Ru

Британия может удвоить санкции против России. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

В Британии раскрыли следующий шаг против РФ
Фото: ReutersReuters

В настоящее время нужно «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия», — таким мнением поделилась Лиз Трасс в интервью газете Telegraph, передает РИА «Новости».

Что касается полного снятия санкций, британский политик заявила, что такое возможно только при «полном прекращении огня и выводе войск», а также, если власти России обязуются, что в будущем подобные действия не повторятся. Лиз Трасс подчеркнула, что такой рычаг воздействия на Россию не использовался даже в 2014 году.

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Министр иностранных дел Британии сообщила, что когда наступит время для переговоров, она хочет, чтобы Лондон сыграл ключевую роль в обеспечении поддержки Украины.

Ранее Лиз Трасс уже говорила, что Лондон введет против РФ сотню новых санкций. На сегодняшний день Британии ввели ограничения в отношении России, а также олигархов страны. В списке были Роман Абрамович и Олег Дерипаска. Также Британия ввела ограничения в отношении 350 российских чиновников и журналистов, им запретили въезд в страну и заморозили их активы. Причиной стало начало спецоперации РФ на Украине. Кроме того, власти страны отправили на Украину почти все свои противотанковые ракеты.

В мире,Санкции,Роман Абрамович,Олег Дерипаска,Владимир Путин,
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