В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Байден: россияне не являются врагами США

Газета.RuГазета.Ru

Россияне не являются врагами США, заявил американский президент Джо Байден. Его выступление транслировал сайт Белого дома.

Байден: россияне не являются врагами США
Фото: ReutersReuters

«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — сказал глава государства на пресс-конференции в Польше.

Недавно Байден заявил, что против РФ уже действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции».

Накануне он прилетел в Польшу. По прибытии в Подкарпатское воеводство Байдена встретил польский президент Анджей Дуда. Кроме того, в составе американской делегации в Варшаву прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, которые провели встречу с главами МИД и Минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Речь идет о первых переговорах между Вашингтоном и Киевом в формате «2+2».

Во время своего визита американский лидер посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. В ходе своего общения с ними Байден назвал российского президента Владимира Путина «мясником».

Последние новости
В мире,Ллойд Остин,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,Алексей Резников,Джозеф Байден,Анджей Дуда,Владимир Путин,Пентагон,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители