Байден: россияне не являются врагами США

Россияне не являются врагами США, заявил американский президент Джо Байден. Его выступление транслировал сайт Белого дома.
«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — сказал глава государства на пресс-конференции в Польше.
Недавно Байден заявил, что против РФ уже действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции».
Накануне он прилетел в Польшу. По прибытии в Подкарпатское воеводство Байдена встретил польский президент Анджей Дуда. Кроме того, в составе американской делегации в Варшаву прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, которые провели встречу с главами МИД и Минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Речь идет о первых переговорах между Вашингтоном и Киевом в формате «2+2».
Во время своего визита американский лидер посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. В ходе своего общения с ними Байден назвал российского президента Владимира Путина «мясником».