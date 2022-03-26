Байден: россияне не являются врагами США

«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России . Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — сказал глава государства на пресс-конференции в Польше .

Накануне он прилетел в Польшу. По прибытии в Подкарпатское воеводство Байдена встретил польский президент Анджей Дуда. Кроме того, в составе американской делегации в Варшаву прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, которые провели встречу с главами МИД и Минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Речь идет о первых переговорах между Вашингтоном и Киевом в формате «2+2».