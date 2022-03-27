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28 минут назад

Раскрыта дата следующих переговоров России с Украиной

Lenta.ruLenta.ruиещё 11

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 29-30 марта в очном формате. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале в воскресенье, 27 февраля.

Раскрыта дата следующих переговоров России с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», — написал он.

Других подробностей о планируемой встрече Мединский не привел.

26 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ходе переговоров Москвы и Киева необходимо зафиксировать результаты, на которые направлена спецоперация: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, а также отказ от использования «делящих людей по национальностям» законов, принятых украинской стороной.

Член делегации Украины сел за стол переговоров в кепке

Ранее Мединский рассказал, что Москва и Киев на переговорах «топчутся на месте» по политическим вопросам. В то же время по второстепенным вопросам позиции России и Украины сближаются, уточнил он. Мединский объяснил желание Украины затянуть переговоры тем, что в украинской столице полагают, что время работает на них.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. О начале военных действий объявил президент Владимир Путин — начало операции глава государства объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида.

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