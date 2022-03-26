"Нам надо готовиться к долгой предстоящей борьбе"

"Борьба за демократию не могла завершиться и не завершилась вместе с окончанием холодной войны. За последние 30 лет силы авторитаризма возродились во всем мире", - утверждал американский лидер, выступая в субботу в рамках визита в Варшаву с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.