Президент США Джо Байден утверждает, что Западу необходимо готовиться к "долгой предстоящей борьбе" между демократиями и авторитаризмом.
"Борьба за демократию не могла завершиться и не завершилась вместе с окончанием холодной войны. За последние 30 лет силы авторитаризма возродились во всем мире", - утверждал американский лидер, выступая в субботу в рамках визита в Варшаву с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.
"Нам нужно четко понять, что эта битва не будет выиграна ни в ближайшие дни, ни в ближайшие месяцы. Нам надо готовиться к долгой предстоящей борьбе", - полагает американский президент.
Войска США находятся в Европе не для того, чтобы вступать в боевые действия с Вооруженными силами РФ, заявил Байден.