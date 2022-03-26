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43 минуты назад

В Нагорном Карабахе введено военное положение

BFM.RUBFM.RU

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) введено военное положение. Соответствующий указ подписал президент НКР Араик Арутюнян, передает «Интерфакс».

В Нагорном Карабахе введено военное положение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военное положение предполагает ограничение права на свободу собраний, запрет в этот период забастовок, прекращение организаций, занимающихся пропагандой.

Власти НКР в субботу обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить число военнослужащих миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе и военной техники. Они пожаловались на действия Азербайджана.

В пятницу Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.

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