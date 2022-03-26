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11 минут назад

Зеленский может выступить на церемонии вручения «Оскара»

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский может выступить на церемонии вручения премии «Оскар» с политическим заявлением. Такую идею обсуждают в киноакадемии, пишет газета New York Post со ссылкой на неназванные источники.

Зеленский может выступить на церемонии вручения «Оскара»
Фото: ReutersReuters

«Источники сообщают, что представители Академии до сих пор спорят о том, может ли Зеленский ненадолго появиться во время церемонии. Также неясно, появится ли он вживую или его выступление будет записано на пленку», - пишет газета.

По данным источников, сейчас в оргкомитете премии идут споры: должна ли академия остаться «аполитичной» или позволить Зеленскорму пиар-выступление.

Телеканал ABC, который будет транслировать шоу, якобы также поддерживает выступление Зеленского.

Киноакадемия и ABC отказались комментировать информацию New York Post.

Церемония вручения «Оскар» состоится 26 марта в Лос-Анджелесе.

В мире,Владимир Зеленский,
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