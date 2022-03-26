Зеленский может выступить на церемонии вручения «Оскара»

Президент Украины Владимир Зеленский может выступить на церемонии вручения премии «Оскар» с политическим заявлением. Такую идею обсуждают в киноакадемии, пишет газета New York Post со ссылкой на неназванные источники.
«Источники сообщают, что представители Академии до сих пор спорят о том, может ли Зеленский ненадолго появиться во время церемонии. Также неясно, появится ли он вживую или его выступление будет записано на пленку», - пишет газета.
По данным источников, сейчас в оргкомитете премии идут споры: должна ли академия остаться «аполитичной» или позволить Зеленскорму пиар-выступление.
Телеканал ABC, который будет транслировать шоу, якобы также поддерживает выступление Зеленского.
Киноакадемия и ABC отказались комментировать информацию New York Post.
Церемония вручения «Оскар» состоится 26 марта в Лос-Анджелесе.