В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией

Известный немецкий экономист Айка Хамер заявил в интервью RT, что ограничительные меры против России могут в конечном итоге привести к краху германской экономики, а вслед за ней - и европейской. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

«Во всей этой борьбе и противостоянии с Россией нет никакого здравого зерна. <…> Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа», - уверен эксперт.

Он отметил также, что прежде всего кризис нанесет удар по «среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов».

В своем интервью Хамер предсказал резкий рост цен на бензин. По его мнению, стоимость одного литра составит от четырех до шести евро.

«Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», - рассказал он.