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1 час назад

В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией

Елена Прошина

Известный немецкий экономист Айка Хамер заявил в интервью RT, что ограничительные меры против России могут в конечном итоге привести к краху германской экономики, а вслед за ней - и европейской. Об этом пишет РИА «Новости».

В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией
Фото: ReutersReuters

«Во всей этой борьбе и противостоянии с Россией нет никакого здравого зерна. <…> Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа», - уверен эксперт.

Он отметил также, что прежде всего кризис нанесет удар по «среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов».

В своем интервью Хамер предсказал резкий рост цен на бензин. По его мнению, стоимость одного литра составит от четырех до шести евро.

«Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», - рассказал он.

Западные трейдеры спрогнозировали ранее подъем цен на нефть на мировом рынке выше 200 долларов за баррель. Они полагают, что на это влияют такие факторы, как бойкот российских энергоресурсов и нехватка альтернативных источников поставок.

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