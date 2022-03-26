В Минобороны Украины оценили встречу с Байденом

"Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном, - написал Резников в Twitter. - Обсуждали срочные потребности украинской армии".

Главы внешнеполитических и военных ведомств США и Украины обсудили на встрече в Варшаве итоги прошедшего 24 марта экстренного саммита НАТО, американская сторона пообещала продолжить предоставление помощи Киеву, в том числе военной. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. Кулеба после встречи сообщил, что во время встречи обсуждался также вопрос о введении новых санкций против России.