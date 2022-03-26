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1 час назад

Министр обороны Украины оценивает "с осторожным оптимизмом" встречу с руководством США

ТАССТАССиещё 3

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что он обсудил с руководством США "срочные потребности" украинской армии, и оценил с "осторожным оптимизмом" итоги субботней встречи в Варшаве, где, кроме него, присутствовали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, а также президент США Джо Байден, который присоединился к их дискуссии на некоторое время.

В Минобороны Украины оценили встречу с Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном, - написал Резников в Twitter. - Обсуждали срочные потребности украинской армии".

Резников назвал "обнадеживающими" слова Байдена, что Украина "вдохновила весь мир".

Главы внешнеполитических и военных ведомств США и Украины обсудили на встрече в Варшаве итоги прошедшего 24 марта экстренного саммита НАТО, американская сторона пообещала продолжить предоставление помощи Киеву, в том числе военной. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. Кулеба после встречи сообщил, что во время встречи обсуждался также вопрос о введении новых санкций против России.

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